Mercedes-chef raser over romerlys: Kørerne kan dø

- Det er en skam, at nogle totale idioter ikke forstår, hvad et romerlys kan gøre ved en kører. Hvis et romerlys rammer, kan det få dødelige konsekvenser.

- Her hjælper din halo ikke, siger Toto Wolff ifølge Daily Mail med henvisning til bilens sikkerhedsforanstaltning.

Romerlysene er ikke et nyt fænomen, for tusinder af Formel 1-glade hollændere, der er blevet døbt ”Den Orange Hær”, har rejst rundt med det store Formel 1-cirkus i sæsonen og har brugt romerlysene til at skabe stemning.

Det har kun været tiltagende, efter at hollænderen Max Verstappen (Red Bull) i 2021 blev verdensmester for første gang.