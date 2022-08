Formel 1-boss: Kommer aldrig igen til at køre i Rusland

Rusland skulle have været vært for et grandprix i september, men det blev droppet, da Rusland invaderede Ukraine, og den holdning har Formel 1-direktøren ikke i sinde at ændre.

Meldingen bliver ikke modtaget med glæde hos direktøren for Ruslands Grand Prix, Alexej Titov, der påpeger, at Formel 1 står i gæld til Rusland for det aflyste løb.

- De har en gæld. Vi forventer at få pengene tilbage, uanset hvad Formel 1-ledelsen beslutter om eventuelle løb i Rusland fremover.

- Situationen i sporten er nu meget politisk. Det Domenicali siger, har intet at gøre med ægte sportsånd, siger Alexej Titov til det russiske nyhedsbureau Tass.