Kevin Magnussen ser frem til gensyn med fransk bane

- Det her bliver et af de sidste - eller det sidste - løb, før vi installerer en opdateringspakke. Men der er stadigvæk ting, vi skal have fundet ud af. Vi skal finde alle de små forbedringer, det er muligt at finde. Vi skal få det meste ud af det materiel, vi har, siger Kevin Magnussen.

Danskeren fortæller også, at han føler sig i god fysisk form på et hårdt belastet tidspunkt af sæsonen.