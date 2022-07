Point til Magnussen - med en bitter eftersmag

Efter at alle havde været i pit to gange kom Verstappen dog tilbage på førstepladsen med de to Ferrari-biler bag sig.

Leclerc indledte jagten på hollænderen, og Verstappen så hurtigt ud til at være prisgivet. Leclerc havde nyere dæk på og var hurtigere. Efter kun to omgange måtte Verstappen give fortabt.

Med 14 omgange tilbage kom løbets dramatiske højdepunkt, da der gik ild i Carlos Sainz’ Ferrari, så spanieren, der på grund af flammerne sprang ud af sin røde racer, måtte udgå.

Det udløste en virtuel safety car, og så blev løbet åbnet en smule. Både Leclerc og Verstappen gik i pit for at få nye dæk på.

Hollænderen begyndte derefter at nærme sig Leclerc, men Verstappen løb til sidst tør for omgange, og så endte det med en forløsende sejr til Leclerc.