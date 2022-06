Det fortæller han til Haas på holdets hjemmeside.

- Det kommer til at blive en hård måned for holdet. Især mekanikerne. For kørerne er det ikke noget problem, så det er ikke noget, jeg frygter overhovedet. Faktisk ser jeg frem til det.

- Hvis du har et dårligt løb, er der et nyt lige rundt om hjørnet, og så er det i øvrigt virkelig rart, at løbene bliver kørt i Europa.

- Du kan rejse til løbet torsdag morgen, og for manges vedkommende kan man være hjemme søndag nat. Det føles nemmere end at skulle køre to løb i Asien på en måned, siger han.