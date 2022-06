Magnussen endte sidst i Canada i stor Haas-nedtur

Magnussen formåede at køre sig lidt frem, men en taktisk brøler af Haas-holdet betød, at danskeren endte med at sakke helt bagud.

Under en safety car-periode med omkring 20 omgange tilbage blev Magnussen som en af få ikke kaldt i pit for at få friske dæk på. Det betød, at han skulle køre de sidste omgange på meget gammel gummi, og Magnussen måtte se en håndfuld biler køre forbi.

I kampen om sejren så Max Verstappen længe ud til at være på vej mod en sikker triumf. Hollænderen havde pole position og stak af fra spids, da startskuddet lød.

Safety car-perioden i slutningen af løbet skabte dog samling i feltet og fornyet spænding i topkampen. Men Verstappen formåede med hiv og sving at holde Carlos Sainz bag sig på de sidste omgange, og så kunne hollænderen fejre sin sjette sejr i år.

Charles Leclerc startede næstsidst på grund af et motorskift, men Ferrari-profilen fik kæmpet sig op på femtepladsen.

Max Verstappen fører nu kampen om verdensmesterskabet med et hul på 46 point ned til sin holdkammerat Sergio Perez. Charles Leclerc er nummer tre med 49 point op til Verstappen.

Sæsonens næste Formel 1-løb er på den legendariske Silverstone-bane i Storbritannien 3. juli.