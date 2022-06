Motorskift placerer Leclerc bagest fra start i Canada

Leclercs Ferrari har fået ny motor, efter at den forrige stod af i sidste weekends grandprix i Baku i Aserbajdsjan efter 21 omgange.

Det var anden gang på tre løb, at Leclerc måtte udgå, og hans sæson er gået fra at se rigtig lovende ud til at være lidt af et mareridt.

Leclerc vandt således to af sæsonens første tre løb og tog en stor føring i kampen om verdensmesterskabet. Men den er nu smidt væk.

I stedet fører den forsvarende verdensmester, Max Verstappen, foran sin holdkammerat på Red Bull-holdet, Sergio Perez. Verstappen har vundet fire af de seneste fem løb og i alt fem af de seks løb, han har gennemført i 2022-sæsonen.