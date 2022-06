Magnussen øjnede point i Baku: Det er ærgerligt

- Det ser selvfølgelig ikke super godt ud, at der er så mange problemer for Ferrari-motorer. Men det er lidt ude af mine hænder, så jeg må bare krydse fingre for, at det går den rigtige vej snart.

- Bilen er sådan set god nok til, at vi kan score point. Vi er måske ikke helt så stærke som i starten af sæsonen, men vi er stadig der, hvor vi kan score point, når det bliver søndag, lyder det fra Magnussen.

Der bliver ikke meget tid til at løse de mekaniske problemer, for Formel 1-feltet rykker inden længe til Canada, der er vært for sæsonens niende grandprix søndag i næste uge.