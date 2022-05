Kevin Magnussen starter som nummer 16 i Miami

Magnussen havde ellers vist lovende takter med top ti-placeringer i de tre træninger op til kvalifikationen, men farten manglede, da det talte.

Når Miami søndag lægger bane til Formel 1-grandprixet, er det første gang, at byen er vært for et løb i kongeklassen.

Søndagens løb er det femte Formel 1-grandprix i denne sæson.

Kevin Magnussen ligger op til løbet på 10.-pladsen i VM-stillingen med 15 point.