Hamilton tager ekstra smykker på efter løftet pegefinger

- Jeg kunne ikke have taget flere smykker på i dag, siger Hamilton, der føler, at Formel 1 burde have fokus på andre ting i denne weekend, hvor sporten altså for første gang indtager Miami.

- Det her er så lille en ting. Det virker unødvendigt, at vi skal gå ind i det her. Jeg kan ikke fjerne mindst to af dem (piercingerne, red.). En anden kan jeg ikke rigtig forklare, hvor er.

- Men jeg kan sige, at det er platin, så det er ikke magnetisk. Det har aldrig udgjort et sikkerhedsproblem før.

Ifølge Formel 1-løbsdirektør Niels Wittich kan det at have smykker på under den brandsikre kørerdragt blandt andet være med til at mindske dragtens modstandsdygtighed over for høj varme og dermed forøge risikoen for brandskader.