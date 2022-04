Magnussen tog point igen - Ferrari kvajede sig på hjemmebane

Med danske briller var det også et godkendt løb. Kevin Magnussen (Haas) manglede lidt fart i forhold til nogle konkurrenter, men han endte for tredje gang i sæsonens fire løb med at hente point. Det blev til to point med en niendeplads.

Banen var stadig meget våd, da starten gik. Det gav præcis det drama, man kunne forvente.

Carlos Sainz’ Ferrari og Daniel Ricciardos McLaren fik kontakt, så begge havnede i gruset. Det udnyttede Kevin Magnussen fra ottende startposition til at avancere til femtepladsen efter en glimrende start.