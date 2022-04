Hang i med det yderste: Point til Magnussen i sprintløb

Magnussen forsvarede stædigt sin startposition som nummer fire på første omgang, da der var tæt trafik bag danskeren.

McLaren-køreren Daniel Ricciardo forsøgte at overhale Magnussen, men danskeren lukkede af. Ricciardo og Magnussen fik kontakt med hjulene, men begge blev på banen.

Magnussen holdt fast i fjerdepladsen i et godt stykke tid, men efterhånden begyndte de nærmeste rivaler at passere danskeren, som endte med at miste fire placeringer.

Max Verstappen fra Red Bull vandt sprintløbet og høstede otte point. Men det var først mod slutningen af de 21 omgange, at Verstappen tog førstepladsen og dermed snuppede pole position i søndagens grandprix.