Australsk Formel 1-løb vækker gode minder hos Magnussen

- Jeg ved ikke, om der er noget ved den bane, som klikker. Men jeg har åbenlyst haft nogle virkelig gode weekender i Melbourne. Ikke kun sjettepladsen. Vi var også tæt på at slutte som nummer fire og fem i 2018.

- Det har altid været et godt løb for os på en eller anden måde. Jeg tror, det er mere et tilfælde end noget andet. Men jeg elsker at være her. Det er et fantastisk løb, siger Magnussen til holdets hjemmeside.

I sæsonens to første Formel 1-grandprixer har Magnussen hentet point, og det er også målet i Melbourne.