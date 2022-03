Magnussens kollega smadrede racer i dramatisk kvalifikation

Tv-billeder viste et tydeligt chokeret Haas-team i sekunderne efter kollisionen. Først fem minutter senere kom meldingen om, at den unge tysker var ved bevidsthed og umiddelbart var okay.

Hans sønderslåede racer var så medtaget, at den brækkede over på midten, da den skulle fjernes fra banen. Og sikkerhedsfolk skulle bruge lang tid på at rydde op efter ulykken.

Magnussen formåede dog at holde hovedet koldt. Efter den timelange pause kørte han på banen under maksimalt pres og klemte sig ind på ottendepladsen i Q2.