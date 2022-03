Oliedepot i flammer under besværlig Magnussen-træning

Racerkøreren Kevin Magnussen fik fredag spoleret store dele af træningen forud for søndagens Formel 1-grandprix i Saudi-Arabien.

Problemer med Haas-bilen betød, at danskerens bil for det meste var parkeret i garagen under fredagens to træninger.

I eftermiddagens træning kom Magnussen blot rundt på banen i Jeddah to gange, mens det i den sene træning blev til 13 rundture på bybanen i den saudiarabiske storby.