Ekspert: Magnussen laver om på rangordenen i Formel 1

Magnussen og Haas kan lave om på rangordenen i Formel 1-midterfeltet i denne sæson.

- Haas har ramt det nye reglement lige i øjet, ser det ud til. Det har McLaren, som havde kæmpe problemer, og Aston Martin for eksempel ikke, mener Bo Baltzer.

I tidligere sæsoner har Haas-bilen vist sig ikke at være stabil nok. Men det ser ud til at være ændret nu.

- Der var to ting, der var specielt opmuntrende. For det første var bilen hurtig i kvalifikationen. Det så vi også i 2019, at den var. Men dengang skete der altid det i løbene, at den faldt bagud. Den havde ikke stabilitet.

- Den nye bil falder ikke bagud. Den er rigtig god over distancen. Den er ikke for hård ved dækkene. Den er stabil, man kunne regne med den, og den holder en god fart, lyder analysen fra Bo Baltzer.