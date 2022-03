Tom Kristensen regner med, at Magnussen vil være den bedste af de to Haas-kørere.

- Testkørslerne har vist, at bilen fungerer fint. Kevins drøm om at blive verdensmester kommer nok ikke til at ske med Haas.

- Men jeg går ud fra, at det kan udmønte sig i, at han sætter sig på Mick Schumacher og viser sig at være den stærkeste, siger Tom Kristensen.