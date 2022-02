Forbund vedtager nye regler før ny Formel 1-sæson

Allerede nu har FIA annonceret, at der skal flere point på spil i sprintløbene.

I 2021 var der henholdsvis tre, to og et point til de tre første biler i sprintløbene.

I 2022 ændres det så de otte første i sprintløbene alle får point. Vinderen får 8 point, nummer to får 7 point og så videre ned til nummer otte, der får 1 point.

I forhold til løb, der bliver afbrudt tidligt af regnvejr, har FIA vedtaget et nyt sæt klarere regler.

Det sker efter det afbrudte løb på Spa-banen i Belgien i august 2021, hvor tung regn umuliggjorde, at løbet kunne afvikles planmæssigt.

Efter to omgange bag safety car blev løbet afblæst, og kørerne blev tildelt halvdelen af de normale point ud fra deres placering ved afbrydelsen.

Max Verstappen fik 12,5 point for sin førsteplads, og Lewis Hamilton fik 7,5 for sin tredjeplads i det meget korte grandprix i Belgien, hvilket Hamilton kaldte ”en farce” og en ”skidt dag for sporten”.