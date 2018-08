Vendsyssel sælger målmand til FCK og henter erstatning

En mindre målmandskabale er gået op i det nordjyske.

Superligaklubben Vendsyssel har fredag solgt målmand Frederik Ibsen til FC København og i samme ombæring hentet den tidligere Brøndby-målmand Michael Tørnes ind som erstatning.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

21-årige Ibsen kom til Vendsyssel fra hovedstadsklubbens ungdomssystem i 2017 og vender altså nu tilbage som reserve for førstevalget Jesse Joronen i FCK-målet.

- Vi har været rigtig glade for at have Ibsen i vores trup og synes, at han har udviklet sig godt i perioden, siger administrerende direktør i Vendsyssel FF Mogens Krogh på klubbens hjemmeside.

- Men han havde et ønske om at komme tilbage til FC København, og da vi lykkedes med at få forhandlet en aftale i stand, så var vi klar til at imødekomme hans ønske.

Frederik Ibsen nåede at spille tre kampe for nordjyderne.

32-årige Michael Tørnes vender tilbage til Danmark efter to sæsoner i hollandske Vitesse.

Ud over opholdet i Holland har Tørnes en fortid i OB, norske Sandefjord, finske HJK, Brøndby og Brønshøj.