Vendsyssel-træner vil holde fast i offensivt udtryk

Jens Berthel Askous Vendsyssel-mandskab tabte igen i Superligaen, da Brøndby vandt 2-1 i Hjørring.

Det efterlader Vendsyssel med et point i de seneste fem kampe.

Vendelboernes cheftræner ser ellers et hold, der i de fleste superligakampe udfordrer og overrasker modstanderne med det offensive udtryk.

Selv om den seneste tid ærgrer Askou, så har han ikke tænkt sig at ændre Vendsyssels generelle udtryk.

- Vi er ikke et hold, der bare står fladt og forsvarer. Vi vil gerne angribe, have mange fremad og spille med stort mod.

- Vi tror på, at vi kan skabe chancer mod ethvert hold, hvilket vi igen viste mod Brøndby. Præmissen som oprykkerhold, er bare en lavere effektivitet, siger cheftræneren.

Cheftræneren har implementeret en spillestil, hvor vendelboerne spiller aggressivt og presse deres modstandere tilbage.

Det har flere gange overrasket og presset modstanderne, men Askou kender betingelserne for den krævende spillestil.

- Det er klart, at vi ikke kan dominere alle hold i Superligaen i samtlige 90 minutter. Men vi forventer, at modstanderne sættes under tryk i perioder, og den tendens så vi igen i dag.

- Vi har jo overrasket både OB, Esbjerg og nu Brøndby. Vi spiller ikke kampe, hvor vi bare afventer, og det kommer vi ikke til. Vi vil spille med masser af energi, passion og kreativitet, fastslår Askou.

Det offensive og aggressive udtryk skulle gerne føre til, at vendelboerne på sigt får vendt de kedelige tendenser.

- Vi skal bevare vores udtryk. Så håber vi vores unge spillere vokser i processen og får mere held i sprøjten fremover, siger cheftræneren.

Vendsyssel skal i aktion igen næste søndag, hvor mandskabet skal på besøg hos AGF på Ceres Park.