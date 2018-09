Vejle holder liv i stime med uafgjort mod Randers

Som kaptajn er det Thomas Bjørns opgave at tilrettelægge Ryder Cup-banen, så den er til værternes fordel.

To bolde i vandet, mange missede putts og et klart nederlag. Thorbjørn Olesen fik ikke den åbning på Ryder Cup, som han havde håbet på.

Kontraktforlængelse giver danskeren arbejdsro og kan sikre ham plads hos et af de store hold, mener eksperter.

En billist kørte ind i en 87-årig fodgænger i forbindelse med et venstresving, oplyser politiet.

Omkring klokken 19.15 fredag aften blev to personer ramt af skud, oplyser politiet.

Facebook har opdaget en sikkerhedsbrist, som hackere har udnyttet til at skaffe sig adgang til Facebook-brugeres data. Finans

Der blev vist modstand - også af den racistiske slags - imod den tyrkiske præsident på alle fronter under hans besøg i Berlin.

Efter en eksplosiv høring kom Kavanaugh fredag et skridt nærmere en godkendelse som ny højesteretsdommer.

Selv om Storebæltsbroen og Øresundsbroen er åbnet for trafik igen, er der i øjeblikket meget lange køer.

Midtbanespilleren Nicolai Poulsen håber, at Randers kan komme i gang på udebane, hvor det hidtil har knebet.

Med ti mand i mere end en time lykkedes det Kolding at slå Randers fra Superligaen efter forlænget spilletid.

Vejle gæster i næste runde Sønderjyske, mens der venter en svær kamp for Randers ude mod FC København.

Efter 68 minutter pustede Randers-kanten Saba Lobzhanidze liv i kampen, da han med et spark mod det lange hjørne var ved at overrumple Pavol Bajza.

De to hold risikerede intet de første 20 minutter af anden halvleg, og det blev derfor ikke til de store målchancer.

Men som det så ofte går, når kampen ikke bliver lukket, må man bøde for det. Det gjorde Vejle efter 37 minutter. Benjamin Stokke bragte med et fornemt vip balance i regnskabet.

Lystavlen viste 22 minutter, da selv samme Allan Sousa med en soloaktion og et hurtigt aftræk passerede Patrik Carlgren i Randers-målet. Vejle havde i kølvandet på scoringen flere gode muligheder.

Randers-målmand Patrik Carlgren var efter 11 minutter ved at forære en stor chance til Allan Sousa, men målmanden fik selv afværget.

Efter en ganske lige indledning på kampen, hvor Randers-back Kevin Conboy blandt andet sparkede et hjørnespark på stolpen efter ti minutter, tog Vejle over.

Vejle var bedst i første halvleg. Hjemmeholdet burde ret beset have været foran, da de to hold gik til pause.

Vejle og Randers delte fredag aften i porten. 1-1 blev det, da de to hold mødtes på Vejle Stadion i 11 spillerunde af Superligaen.

Når vi i Danmark søger viden på Google, vil vi have skræddersyede svar med det samme.

