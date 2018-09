Midtjysk skuffelse i middagsdrama

Fakta Sønderjyske – FC Midtjylland 0-0 Vurdering Sønderjyske: 5 FC Midtjylland: 5 Dommer: Jørgen Daugbjerg Burchardt, 7 Kampens spillere:

Simon Poulsen, SønderjyskE: 6

Kian Hansen, FC Midtjylland: 6

I sidste uge leverede FC Midtjylland en stor indsats i 3-1-sejren over FC København på hjemmebane, men den fine bedrift blev søndag middag fulgt op med en skuffende 0-0-kamp på udebane mod SønderjyskE.

FC Midtjylland indledte ellers kampen med stort spilovertag og et par fine chancer, men gæsterne fik ikke omsat dominansen til en scoring af hverken Paul Onuachu, Marc Dal Hende eller Gustav Wikheim, der alle havde muligheder for at komme på måltavlen.

I stedet blev det Erik Sviatchenko, der kom i centrum, da han blev udvist efter bare 25 minutters spil efter en oversatset tackling mod sønderjydernes Marcel Rømer.

FCM-lejren var utilfredse med udvisningen, der dog godt kunne forsvares, men episoden gav ekstra drama til en kamp, der i forvejen indeholdt nerve og intensitet. Kampens første tredjedel bød således på fire gule kort foruden udvisningen.

Som kampen skred frem fik hjemmeholdet dog mere plads efter af udvisningen til Erik Sviatchenko, men alligevel var FC Midtjylland stadig godt med i kampen og bed fra sig.

Selvom der var fine muligheder i begge ender af banen, formåede ingen af de to hold formåede At score det afgørende mål, og dermed endte den intense kamp uden scoringer.

Dermed kom FC Midtjylland op på 19 point i Superligaen, hvilket er samme antal som FC København, der dog har en kamp til gode i skrivende stund.