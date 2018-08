Sønderjyske-forsvarer får karantæne for dommerbemærkning

En kritisk bemærkning om dommer Jakob Kehlet koster nu Sønderjyskes Marc Pedersen én spilledags karantæne.

Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside.

Det er Fodboldens Disciplinærinstans, der har tildelt forsvarsspilleren karantænen, efter at instansen tidligere på ugen åbnede en sag om episoden.

Pedersens bemærkning kom i et interview med mediet bold.dk efter Sønderjyskes 2-3-nederlag til FC København i Superligaen søndag.

Her var Pedersen stærkt utilfreds med dommerens præstation.

- Jeg synes, det var et klamt nederlag. Det var ulækkert at komme ind i Parken, være godt med, komme foran, og så sørger nogen for, at det vender, sagde Pedersen efter kampen.

Den 29-årige Sønderjyske-spiller antydede også, at Jakob Kehlet hjalp FCK til sejr.

- FCK er svære at slå, når de har overtaget, og de får overtaget, når de får det hele serveret. Og det fik de. I hvert fald så længe, at de var bagud, sagde Marc Pedersen.

Superligaklubber skal stå skoleret efter mærkværdige hændelser

Fodboldens Disciplinærinstans er kommet frem til, at Marc Pedersen med sine udtalelser stiller spørgsmålstegn ved dommerens upartiskhed, og at han derfor overtræder et etisk kodeks og samtidig har udvist sportslig, illoyal og usømmelig adfærd, skriver DBU på sin hjemmeside.

Sønderjyske har ikke planer om at appellere fredagens dom, siger sportschef Hans Jørgen Haysen.

- Vi tager karantænen til efterretning, og så handler vi ud fra det.

- Vi synes, at vi havde en god sag, men der er jo nogen, der skal vurdere det, og så går vi ud fra det, siger han til Ritzau.

Sønderjyske blev tidligere på ugen bedt om at forklare Pedersens bemærkning.

Af kendelsen fremgår det, at klubben blandt andet har forklaret, at forsvarsspilleren efter kampen var dybt frustreret over nederlaget, og at citaterne er taget ud af kontekst.

Marc Pedersens karantæne betyder, at forsvarsspilleren ikke kan være med, når Sønderjyske lørdag møder Hobro i Superligaen.