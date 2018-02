Sønderjyske-angriber efter nederlag: Jeg er rasende indeni

Sønderjyske missede mandag muligheden for at spille sig i top-6 i Alka Superligaen, da det blev til et 0-1-nederlag hjemme mod Silkeborg IF.

Hjemmeholdet kom ellers især i første halvleg frem til et hav af chancer, og derfor frustrerer det holdets spillere, at det ikke blev til point.

- Jeg er rasende indeni, lyder det fra angrebsprofilen Mikael Uhre.

- Vi gjorde rigtig mange ting rigtigt, og det er også dét, der er så frustrerende. Var vi blevet kørt ud af brættet og tabt 0-1, så måtte vi bare acceptere det.

- Men nu var det os, der kørte dem ud af brættet, men alligevel tabte 0-1, og så er man sgu frustreret. Det er den klart værste måde at tabe på.

Sønderjyske spillede den sidste halve time i overtal, da Silkeborgs Simon Jakobsen var blevet udvist.

Cheftræner Claus Nørgaard deler Mikael Uhres skuffelse over resultatet.

- Jeg er frustreret og indebrændt. Når man har så stort et overtag i spil og chancer, er det skuffende ikke at få point ud af det, siger Nørgaard.

- Vi manglede dygtighed, kvalitet i feltet og det sidste held. Vi fulgte gameplanen godt, men vi manglede at sparke bolden i kassen.

- De havde ét skud på mål, mens vi havde over en håndfuld kæmpe chancer. Det er det væsentligste i fodbold at score på chancerne.

Mikael Uhre var selv blandt de Sønderjyske-spillere som brændte en stor chance i kampen.

Han erkender sit medansvar i forhold til, at det ikke blev til point.

- Selvfølgelig føler man sig medskyldig. Som angriber handler det om at score, men mit forsøg gik tæt forbi.

- Vi skal vise den samme vilje mod AaB, og så må vi inden da træne lidt ekstra på skarpheden. Jeg er sikker på, at vi ikke kan brænde så mange chancer igen næste gang, siger Uhre.

Sønderjyske har to kampe mere i denne uge - hjemme mod AaB og ude mod FC Helsingør.