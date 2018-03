Silkeborg-stopper efter nederlag: Vi spillede en god kamp

Tidligere på aftenen indkasserede Silkeborg et nederlag på 2-3 til FC Helsingør på hjemmebane i Alka Superligaen, selv om holdet var foran 2-0.

På trods af nederlaget mener Silkeborg-forsvareren Simon Jakobsen, at holdet leverede en god præstation mod de nordsjællandske gæster.

- Jeg synes, at vi spiller en rigtig god kamp, siger han.

- Offensivt spiller vi fremragende, og noget af det bedste, vi har spillet længe. Jeg kan ikke huske, hvornår vi har kreeret så mange chancer, som vi burde score på.

- Men det er selvfølgelig for dårligt, at vi ikke er mere effektive og får scoret nogle flere mål, siger Silkeborgs midtstopper.

Ud over at være utilfreds med de manglende mål er Simon Jakobsen skuffet over de mål, som Silkeborg indkasserede.

- Det er skidt, at de får tre forholdsvis simple mål med nogle lange bolde, som vi ikke får håndteret ordentligt.

- Der skal dog lyde en cadeau til Helsingørs offensive folk. Dem havde vi svært ved at håndtere.

Silkeborg møder i næste runde AGF, og det er en opgave, som Simon Jakobsen glæder sig til.

- Det bliver en fed kamp mod AGF. Det er dem, jeg bedst kan lide at spille imod, og det er også nogle af dem, som vi allerhelst vil slå, slutter Simon Jakobsen.