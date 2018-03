Silkeborgs cheftræner kritiserer ligastrukturen

Silkeborgs mulighed for en plads i top-6 forduftede, da klubben lørdag spillede 1-1 ude mod Hobro IK i Alka Superligaen.

Med 28 point er Silkeborg placeret på 11.-pladsen, og det kan ikke længere lade sig gøre at knibe sig ind i mesterskabsspillet.

Dermed skal Silkeborg spille nedrykningsspil, og for klubben handler den sidste spillerunde om, hvilken nedrykningspulje den skal spille i.

Der kan på bundlinjen være stor pointmæssig forskel på, om et hold havner i den ene eller den anden pulje i nedrykningsspillet.

- Vi skulle have vundet over Hobro. Det havde betydet meget for os, sådan som vi kan ane konturerne af puljerne efter grundspillet.

- Det ser ud til, at det ikke er særlig godt at blive nummer ti eller nummer 11 i grundspillet, siger Peter Sørensen.

Han er ikke stor fan af den nuværende struktur i ligaen.

- Man er lykkedes med at skabe underholdning og spænding i ligaen.

- Der er få kampe, der ikke er resultatmæssigt spændende, og der er noget på spil hele tiden. Jeg synes bare, at det er uheldigt, at man opbygger en ligastruktur ud fra en underholdningsmæssig og ikke en sportslig værdi.

- Det er kun godt for dem, der ikke er spillere eller trænere, siger cheftræneren.

Han erkender omvendt, at han og holdet er en del af underholdningsindustrien.

- Jeg accepterer, at der er svagheder ved alle systemer og strukturer, og samtidigt erkender jeg også, at vi er en del af underholdningsindustrien.

- Vi går dog på banen for at vinde alle kampe, uanset hvilken pulje vi havner i, udtaler Peter Sørensen.

Silkeborg møder i sidste runde af grundspillet FC København hjemme i Silkeborg og kan reelt ende på en placering mellem ni og 11.

OB på ottendepladsen er tre point foran Silkeborg, men har en meget bedre målscore.