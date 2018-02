Silkeborg-træner: Vi skulle have haft de tre point

Silkeborg IF spillede lørdag eftermiddag 1-1 mod Lyngby Boldklub på hjemmebane i Alka Superligaen.

Silkeborg-træner Peter Sørensen var ikke tilfreds med resultatet, og han mener, at Silkeborg skulle have vundet kampen.

Spektakulære mål i Silkeborg-remis

- Vi viste karakter og moral inde på banen. Jeg synes, at vi viste til sidst i kampen, at vi skulle have haft de tre point, siger

Peter Sørensen.

Silkeborg har mange skader, og der var derfor plads til mange af holdets helt unge spillere i lørdagens kamp.

I angrebet fik de to 18-årige Jeppe Okkels og Magnus Mattson lov til at starte inde.

- De leverede en fortrinlig arbejdsindsats.

- Jeppe gjorde det så godt, han kunne. Han led under, at han spillede på den position, hvor han er næstbedst, og derfor er jeg tilfreds.

- Vi savnede et produkt, men der er meget hårdt arbejde i det. Mattson snuste flere gange til afslutninger og oplæg i det gode pres, vi havde til sidst i kampen, siger Peter Sørensen.

Også den 21-årige Valance Nambishi bliver rost af Peter Sørensen for sin debut.

- Valance kom ind og gav et frisk pust.

Lyngby-anfører: Skader vil være kritisk for os

- I den sammenhæng, som de optrådte på et hold med mange skader, så gjorde de det, jeg forventede, siger Peter Sørensen.

Silkeborgs højreback Jens Martin Gammelby roser også de unges præstationer.

- Jeg tvivler ikke på dem og stoler på deres kvaliteter, siger Jens Martin Gammelby.

Silkeborg har med det uafgjorte resultat i lørdagens kamp tre point op til Hobro IK, der netop ligger i top-6.