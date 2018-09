Randers-boss glæder sig over hurtigt modsvar på pokalexit

Oven på tirsdagens chokerende pokalexit til 2. divisionsholdet Kolding IF, hvor Randers længe var i overtal, vækker det glæde hos superligaklubbens cheftræner, Thomas Thomasberg, at hans hold fredag fik point mod Vejle i Superligaen.

Randrusianerne kom bagud 0-1 mod Vejle, men kom tilbage og fik med udligning til resultatet 1-1 vist, at pokalblamagen ikke lå i baghovedet.

- Det er altid rart at komme videre. Hvis vi havde tabt mod Vejle, var det blevet lagt oveni nederlaget til Kolding, og det havde selvfølgelig ikke været godt, siger Randers-træneren

Selv om det glæder Thomas Thomasberg at komme på pointtavlen, ærgrer det ham alligevel, at hans mandskab ikke formåede at hente alle tre point.

- Jeg er ærgerlig over, at vi ikke fik tre point. Vejle var lidt skarpere end os i første halvleg, men jeg kan ikke mindes, at de skabte en chance den sidste halve time, siger Thomasberg.

Også Randers-back Johnny Thomsen er glad for, at pokalnedturen hurtigt blev revancheret med en solid Randers-indsats.

- Jeg synes, at vi fik vasket pletten fra pokalnederlaget okay af. Hvis ikke det var glemt, så er det i hvert fald glemt nu. Det var trods alt rart, siger Johnny Thomsen.

Han følte ligesom sin træner, at Randers havde gode muligheder for at løbe med alle tre point målt på hele kampen.

- I første halvleg var Vejle marginalt bedre end os, og de kom også foran. Vi kom heldigvis tilbage. I anden halvleg viste vi et fysisk overskud. Hvis nogen fortjente at vinde kampen, var det os, siger Johnny Thomsen.

Trods det uafgjorte resultat og ét point ligger Randers fortsat nummer syv i Superligaen inden rundens øvrige kampe.