Randers vandt og sendte dommer ud på sidelinjen

Fakta Randers FC-Vendsyssel 2-0 (0-0) Vurdering: Randers FC, 6 Vendsyssel, 6 Kampens spillere: Saba Lobjanidze, Randers FC, 7 Moses Opondo, Vendsyssel, 6 Dommer: Peter Munch Larsen (skadet), dernæst Mikkel Redder, 6

Dynamik, tempo og flot spil var tre ingredienser, der manglede i kampens 45 første minutter, da Randers tog imod Vendsyssel FF lørdag eftermiddag. Gæsterne bekræftede deres offensive vanskeligheder i kampen, der endte 2-0. Dermed har Vendsyssel scoret 11 mål i løbet af sæsonens første 10 kampe.

Som Randers-anfører Nicolai Poulsen pointerede i pausen over for TV3 Sport, manglede der mere kvalitet i alting, især hos hjemmeholdet. Første halvleg bød på en perlerække af upræcise afleveringer, dårlige beslutninger og generelt et lavt teknisk niveau.

Men heldigvis for tilskuerne, der overværede den søvndyssende første halvleg, smækkede Saba Lobjanidze et frispark i mål en time inde i kampen. Få minutter efter ”hælede” Benjamin Stokke lækkert bolden i mål, og det var nok til at sikre hjemmeholdet tre dyrebare point, som sender Randers nogle pladser op i superligatabellen. Hårdt for Vendsyssel, der i store perioder egentlig var bedre end randrusianerne.

Den søvndyssende første halvdel af kampen bød på en noget kuriøs hændelse, da dommer Peter Munch Larsen måtte udgå med en skade efter godt en halv times spil, han pådrog sig, da han bakkede ind i Randers-anfører Nicolai Poulsen. Efter lange minutter, hvor hjemmeholdets lægestab undersøgte dommeren og spekulerede i, hvorvidt han kunne fortsætte sin gerning, blev den 24-årige Mikkel Redder sendt på banen som erstatning for Munch Larsen. Redder startede kampen som fjerdedommer.