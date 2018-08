Østrigsk angriber skal holde Randers i topstrid

Randers FC ligger nummer fem i Superligaen, og i bestræbelserne på at blive i den sjovere ende af tabellen har klubben tirsdag hentet en angrebsforstærkning.

Den 24-årige østriger Marvin Egho er således ny mand i klubben. Han har fået en treårig kontrakt med Randers, meddeler superligaklubben.

Han er købt fri af den slovakiske klub Spartak Trnava, der har deltaget i Champions League-kvalifikationen tidligere på sommeren.

Det var blandt andet i de kampe, han blev synet af Randers-sportsdirektør Søren Pedersen.

- Marvin er en spiller, som vi har fulgt igennem længere tid. Vi har set en masse video på ham, og senest har jeg været nede at se ham i en Champions League-kvalifikationskamp.

- Vi har haft en løbende dialog med ham, og vi glæder os til at få tilgang af en ung, sulten og dynamisk angriber, der er på vej ind i sin bedste fodboldalder.

- Forhåbentlig kan vi udvikle ham til en topangriber, som Randers FC tidligere har gjort med andre angribere, der så senere er blevet solgt videre til større klubber, siger Søren Pedersen.

Cheftræner Thomas Thomasberg fremhæver den 188 centimeter høje østrigers gode fysik.

- Det er en angriber med en god fart og størrelse, og han er god til at time sine løb og har et godt flow med bolden. Derudover er han via sin fysik en god spiller at have på såvel de offensive som de defensive dødbolde, siger cheftræneren.

Marvin Egho skal konkurrere med Emil Riis, Benjamin Stokke, Mikael Boman, Saba Lobjanidze og Marcus Mølvadgaard om de forreste pladser på Randers-holdet.