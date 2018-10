Degraderet OB-anfører på tribunen: Det stikker i hjertet

Kvindelandsholdet og især Sanne Troelsgaard har i den grad behov for revanche mod Holland på vejen til VM.

»Jeg har stadig mareridt over den kamp«:

Haas kan komme til at mangle otte point, når VM afgøres om et par måneder.

Tusindvis af pensionister må konstatere, at den opsparing i indekskontrakter, der skulle have sikret dem i 10 år, kun rækker til otte-ni år. Dermed går de glip af tilskud fra staten.

Trods en storsejr over AC Horsens, så var OB-træner Jakob Michelsen langt fra imponeret over sit holds spil.

Det stribede hold fra Odense har omdannet en ustadig stime til to sejre i træk og nærmer sig top 6.

OB og cheftræner Jakob Michelsen følger med sejr over AaB op på en god stime efter dårlig sæsonstart.

Siden sommeren 2016 har Kenneth Emil Petersen optrådt for OB.

Forsvarsspilleren har gennem mere end ti år været en profil i Superligaen. Fra 2006 til 2009 tørnede han ud for AC Horsens, inden turen gik til AaB, som han i 2014 var med til at gøre til dansk mester og pokalvinder.

- Det er slet ikke sådan, jeg har forestillet mig, at jeg skulle runde min karriere af. At være så langt væk fra spilletid. Der havde jeg drømt om noget lidt andet, siger Kenneth Emil Petersen.

Han fortæller, at degraderingen i begyndelsen gav ham uro i maven, og han lå vågen om natten.

- Det stikker i mit hjerte at sidde på tribunen og kigge på. Det gør det i den grad, siger Kenneth Emil Petersen til BT.

Fra at være anfører og fast i startopstillingen er Kenneth Emil Petersen langt fra spilletid. Anførerbindet sidder nu på Janus Drachmann.

Lørdag fortæller den 33-årige midterforsvarer til BT, at han til sommer stopper på topplan efter en sæson, der foreløbig har været præget af en personlig nedtur i OB.

München er hovedkvarter for nogle af Tysklands største og vigtigste virksomheder som Siemens og BMW, og så er byen vært for verdens vigtigste ølbegivenhed. I denne weekend afsluttes dette års oktoberfest men øl præger byen hele året rundt.

To virksomheder, der producerer eksklusive plankegulve og kompromisløse snedkerkøkkener, er rykket ind i det ikoniske Aarhus-byggeri Mejlborg.

