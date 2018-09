Michelsen efter OB-sejr: Dårlig start forfølger os stadig

Søndag vandt OB 1-0 over AaB i Aalborg. Det blev prikken over i’et på en god periode for fynboerne.

Gennem de seneste seks kampe har OB nemlig hentet 11 point i Superligaen. Til sammenligning høstede holdet ét point i de første fem kampe.

- Vores dårlige start vil jagte os et stykke tid endnu.

- Men vi er blevet svære at spille imod. Vi har set vanvittigt stabile ud, og man må rose spillerne for at tro på konceptet, siger OB-træner Jakob Michelsen.

I kampen mod AaB måtte han også se sit hold brænde store chancer. I anden halvleg fik OB nemlig flere friløbere.

- Det handler meget om tendenser, og i starten af sæsonen brændte vi mange chancer, mens der nemt blev scoret på os.

- Så det eneste malurt i bægeret er, at vi ikke fik lukket den til sidst (mod AaB, red.). Der var tilbud nok til at lukke det foretagende, slutter Michelsen.

Casper Nielsen var kampens eneste målscorer og glæder sig også over medvinden efter den hårde sæsonstart.

- Når man ligger, hvor vi gør, kan det være tungt nogle gange. Især når vi har været frustrerede over, at vi ikke får nok ud af præstationerne.

- Så det er dejligt, at vi hænger i, siger han.

OB har nu 12 point i Superligaen. Dermed er hullet op til top-6 kun på tre point.