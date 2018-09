OB-træner: Nederlag er uheld og mangel på kvalitet

OB kom fredag aften ned på jorden igen efter fem point i de seneste tre kampe i Superligaen. Fynboerne tabte nemlig med 0-2 i Esbjerg i en kamp, hvor en tvivlsom kendelse og manglende skarphed afgjorde opgøret.

Cheftræner Jakob Michelsen medgav, at kampforløbet lignede noget fra tidligere i sæsonen, hvor odenseanerne trods overvægt i spil og chancer ikke formåede at få fuld valuta.

- Det var ren copy paste fra de andre kampe. Vi skabte de fleste og de største chancer, så det er da frustrerende, siger han.

Esbjerg scorede et kontroversielt mål til 1-0, da bolden strøg i fynboernes net ved hjælp af en arm, og det ærgrede Jakob Michelsen.

- Dommeren skulle træffe en beslutning på et splitsekund, og det er en del af fodbolden. Men derfor var det da bittert at se, at scoringen skulle have været annulleret, siger han.

Han ville dog ikke bruge dommerkendelsen som undskyldning, og han fokuserede i stedet på, at OB i øjeblikket skal arbejde hårdt for marginalerne.

- Helt generelt var vi bedst på alle statistikker bortset fra den vigtigste, og derfor vandt Esbjerg. Den sang har vi hørt før, og man kan så spørge sig selv, om det er på grund af uheld eller manglende kvalitet.

- Svaret er, at det nok er en blanding, men al historik viser dog, at hvis man producerer flere chancer end modstanderne, så må og skal det vende, og det er jeg også sikker på, at det gør, siger Jakob Michelsen.

Trods en placering som næstsidst i ligaen var forsvarsspiller Jeppe Tverskov fortrøstningsfuld.

- Jeg mener ikke, at vi har fået et tilbageslag. Det lyder mærkeligt, når vi har tabt 0-2, men jeg tror virkelig, at vi havde vundet, hvis vi var kommet foran, som vi havde mulighederne til.

- Vi havde mange gode tendenser i spillet, som vi kan bygge videre på, siger han.