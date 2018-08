Nyindkøb får anførerbindet i OB

Bundholdet OB har revet anførerbindet af Kenneth Emil Petersens arm og i stedet sat det på nyindkøbet Janus Drachmann, der skiftede til den fynske superligaklub 18. juli fra konkurrenten FC Midtjylland.

Samtidig bliver Jeppe Tverskov ny viceanfører, mens målmand Sten Grytebust fuldender anførergruppen. Det skriver OB på klubbens hjemmeside.

Ifølge cheftræner Jakob Michelsen er Kenneth Emil Petersen indforstået med, at han ikke længere er anfører i klubben.

- Jeg har haft en rigtig god snak med Kenneth Emil om hans position og rolle på holdet og i truppen, og vi er helt enige om, at det giver god mening at flytte anførerrollen videre til en anden i truppen, og der er valget faldet på Janus Drachmann.

- Vi har været i gang i omtrent tre måneder, og sammen med resten af trænerteamet har jeg lært truppen og klubben godt at kende både på og uden for banen.

- Vi er kommet lidt tættere på, hvilke spillere der hører til kernen på holdet, og hvilke spillere der har overskuddet til at samle truppen og skabe humør og sammenhold i omklædningsrummet, siger Michelsen.

Kenneth Emil Petersen blev for to uger siden sat på bænken mod FC Midtjylland, og i søndags var han helt ude af OB-truppen i 2-0-sejren over Vejle.

Efterfølgende sagde Kenneth Emil Petersen til TV3 Sport, at han følte sig udpeget som syndebuk efter OB's dårlige sæsonstart, og at han var blevet "kastet ud foran bussen".

Efter torsdagens degradering til eksanfører er han mere diplomatisk.

- Jeg har både været stolt og glad for min tid som anfører i klubben. Nu er tiden kommet til at give bindet videre. Og det her er altså en stærk anførergruppe. Ses søndag, skriver han på Twitter og linker til nyheden om OB's anførerskifte.

Janus Drachmann vil fast bære klubbens anførerbind fra og med søndagens hjemmekamp mod FC Nordsjælland.

Her skal OB forsøge at hente flere point, så klubben kan kravle højere op end dens aktuelle 13.-plads i superligatabellen.