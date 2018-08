OB overrasker ikke længere negativt

Fakta Hobro-OB 3-2 (3-0) Vurdering: Hobro: 6 OB: 3 Dommer Mikkel Redder, 7 Kampens spillere Emmanuel Sabbi, Hobro, 8 Janus Drachmann, OB, 5

Midt i alle trængslerne kan Jakob Michelsen trods alt glæde sig over to ting på det rent personlige plan.

For det første holder hans arbejdsgivere sig nok fra den anden trænerfyring på tre måneder.

For det andet er det svært at pege på en arbejdsløs kollega, der med kort varsel og med OB-truppens nuværende sammensætning kan trylle format ind i fynboerne.

Dermed må Jakob Michelsen indtil videre bære ansvaret for at forvandle en rædderlig sæsonindledning til noget bedre, men efter et par trods alt respektable præstationer dykkede hans udvalgte igen med 2-3 mod Hobro lørdag, og det odenseanske publikum må nok belave sig på en langvarig proces.

Helt i stil med de seneste sæsoner er OB simpelthen for let at neutralisere, ryste og score mod, og så kan selv Hobro få lov at opleve en gylden periode med tre mål på 10 minutter til en reel afgørelse af opgøret.

I sig selv var scoringerne ganske symbolske for de ambitiøse, men pressede gæster. En dødbold, en håbefuld dribletur og et tragikomisk selvmål var nok til at slette indtrykket af en godkendt OB-åbning med ganske fint omstillingsspil og pasningsspil, men der er intet drive, intet vildskab og ingen styring.

Nye navne som Mathias Jørgensen og Julius Eskesen gør det hæderligt, men med al respekt for de respektive talenters potentiale er det grundlæggende et problem, at et par teenagere bærer så stort et offensivt ansvar.

De kunne ikke stoppe blødningen, og trods et løft efter pausen og to reduceringer nåede OB op på 13 udekampe uden sejre og sank ned på tabellens sidsteplads.