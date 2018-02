OB-stopper undrer sig over manglende FCK-udvisning

OB tabte søndag med 0-1 i Parken mod FC København i Alka Superligaen efter en frisparksscoring i anden halvleg af Robert Skov.

Efterfølgende var det dog særligt en situation, der involverede hjemmeholdets angriber Federico Santander og gæsternes forsvarsspiller Jeppe Tverskov, som var et af samtaleemnerne i Parken.

Med 10 minutter igen sparkede den sydamerikanske angriber ud efter OB-stopperen efter en situation på baglinjen.

Dommer Jakob Kehlet var tæt på situationen og valgte til Tverskovs forundring blot at give et gult kort for bataljen.

- Jeg synes, at Santander sparkede ud efter mig, hvor bolden ikke var i spil. Sådan så jeg situationen, og det var også det, som Jakob Kehlet dømte for.

- Jeg synes godt, at sådan en situation kunne have givet rødt kort, for bolden var ikke i nærheden, og det var bevidst, siger han.

Tverskov mener, at det manglende røde kort er en tendens i Parken.

- I mine øjne var det en fejl af dommeren, og der er en tendens til, at sådan noget sker i Parken, hvor det kommer FCK til gode.

- Publikum reagerede også på det efterfølgende, da den blev vist på storskærmene derinde, så det synes jeg også beviste, at det ikke var helt lovligt.

Ny FCK-stjerne burde være blevet udvist - i stedet sikrede han sejren med et frisparksdrøn

Det manglende røde kort og nederlaget til trods er OB-forsvarsspilleren tilfreds med store dele af holdes præstation i Parken.

- Vi fik holdt dem godt væk fra chancerne, og så var det selvfølgelig bare ærgerligt, at de har en, der sparker så godt til en bold som Robert Skov.

- Det er dog begrænset, hvor meget vi kan tage med fra kampen, for det er pointene, der tæller lige nu, hvor det er så tæt i tabellen, siger han.

Trods nederlaget forbliver OB på sjettepladsen i Alka Superligaen, der giver adgang til mesterskabsslutspillet. Der resterer fortsat fire runder af grundspillet, og fynboernes næste opgave er en hjemmekamp mod Lyngby.