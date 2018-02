Ny OB'er efter mindeværdig debut: Jeg passer godt ind

Troels Kløve fik søndag eftermiddag en mindeværdig debut for OB.

Fynboerne vandt hele 6-1 over FC Helsingør i forårspremieren i Alka Superligaen, og Kløve stod for to oplæg.

Efter kampen var midtbanespilleren, der i januar kom til klubben fra Sønderjyske, meget tilfreds med sin egen indsats.

- Det var en rigtig fin debut, og holdet fik en vigtig sejr. Vi var meget direkte i vores spil, og vi gjorde det svært for Helsingør.

Kløve har tidligere udtalt, at han er skiftet til OB for at tage det næste skridt i sin karriere, og han er sikker på, at han passer godt ind i klubben.

- Jeg synes, at OB og jeg er et godt match. Jeg passer godt ind i systemet, og det er en af grundene til, at jeg er skiftet hertil.

OB-træner Kent Nielsen var da også godt tilfreds med debutantens indsats.

- Han spillede en rigtig fin kamp og har en stor aktie i flere af målene. Han har offensive kvaliteter og løb ind i de rigtige områder.

OB havde før dagens kamp blot scoret 20 mål i 19 kampe i indeværende sæson, men med hele seks mål i dagens kamp er der måske tegn på mere målrige tider for klubben.

- Vores offensiv spillede perfekt i dag (søndag, red.), og pausen har gjort os godt. Vi har med tilføjelsen af Troels Kløve fået samlet en slagkraftig trup, siger Nielsen.

OB-angriber Anders K. Jacobsen havde også en fremragende kamp søndag, og han kronede sin indsats med et hattrick. Han er enig med Kent Nielsen i, at Troels Kløve er en god tilføjelse til truppen.

- Vi viste gode takter i dag (søndag, red.), og jeg tror, at Troels bliver en topspiller for OB. Der er mere i vente fra ham og resten af holdet, siger Jacobsen.

I næste runde skal OB en tur til Farum, hvor de møder FC Nordsjælland og skal forsøge at holde trit med de andre hold i kampen om en top-6-placering.