Lyngby røg ud af DBU Pokalen i første runde

Superliganedrykkeren Lyngby tilhører favoritfeltet i 1. division, men i DBU Pokalen har holdet hurtigt udspillet sin rolle i denne sæson.

Onsdag aften røg Mark Strudals mandskab ud af pokalturneringen efter et 0-1-nederlag på udebane til divisionskonkurrenten Nykøbing FC. Jacob Bonde blev matchvinder for Nykøbing med et mål i den forlængede spilletid.

Lyngbys cheftræner, Mark Strudal, ærgrer sig over sit holds uskarphed.

- Vi havde selv tre-fire 100-procent-chancer, og det skal være nok til at give mål, men det var det ikke.

- Det er hamrende frustrerende, at bolden ikke gik i mål. Jeg havde været mere bekymret, hvis vi ikke havde skabt chancer, for det er trods alt positivt nok, at vi skabte mange chancer, siger Strudal til TV3 Sport.

Med nederlaget blev Lyngby den hidtil største klub til at ryge ud af denne sæsons pokalturnering.

Øvrige superligabejlere som Viborg, Silkeborg, Fredericia, HB Køge, og FC Helsingør vandt alle sikkert i første runde onsdag aften.

Mest ubesværet var Viborg. I udekampen mod Vildbjerg fra Jyllandsserien vandt Viborg med 10-0, hvilket sammen med Thisteds 10-0-sejr over Birkelse fra Serie 2 er de indtil videre største sejrscifre i første runde.

Silkeborg sejrede 4-0 i Holstebro, Fredericia vandt 6-0 ude over fynske Ringe, HB Køge vandt 4-1 i Humlebæk, mens FC Helsingør vandt ude over Slagelse med 2-0.

I anden spillerunde indtræder de superligahold, som enten er oprykkere eller ikke formåede at komme i top-6 i sidste sæson. Det vil sige Vejle, Esbjerg, Vendsyssel FF, Randers FC, OB, AGF, Sønderjyske og Hobro IK.

De øvrige superligahold - sidste sæsons top-6 - indtræder først i tredje runde. Blandt dem er turneringens forsvarende mester, Brøndby.