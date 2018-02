Fakta: Lyngbys vej tilbage fra konkursen i 2001

Fodboldklubben Lyngby har været i fare for at gå konkurs for anden gang i dette årtusind.

Lyngby har arbejdet på en redningsplan, der skulle forhindre, at klubben blev tvangsnedrykket, som det skete efter konkursen i december 2001.

Fredag lykkedes det så at udbetale løn til spillerne og dermed undgå en konkurs.

Her er hovedpunkter om Lyngbys vej tilbage til toppen af dansk fodbold efter den første konkurs: