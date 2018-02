Fakta: Overblik i sagen om Lyngbys økonomiske problemer

Fodboldklubben Lyngby har i den seneste tid kæmpet for at afværge den anden konkurs efter årtusindskiftet.

Klubben har arbejdet med flere potentielle redningsplaner, og fredag meddelte klubben så, at en redningsplan er lykkedes, og at klubben har udbetalt løn til spillerne.

Her er hovedpunkter fra det seneste års hændelser i klubben, der i sidste sæson vandt bronze i Superligaen:

Januar 2017:

Efter et skidt årsregnskab med et minus på 25 millioner kroner meddeler Lyngby, at klubben ligger i forhandlinger med en amerikansk investorgruppe om et salg af klubben.

Lyngbys hovedsponsor, Hellerup Finans, har selv økonomiske problemer, og klubben har brug for ny kapital. Salget bliver ikke til noget.

Maj 2017:

Efter at Hellerup Finans - med hjælp fra private investorer - drypvis har tilført Lyngby mange millioner kroner i årets første måneder, får klubben fornyet licensen til at spille videre i Superligaen.

Det er Licensappeludvalget, der tildeler Lyngby licensen, efter at Licensudvalget i første omgang havde givet afslag.

August 2017:

Hellerup Finans-chef Torben Jensen fortæller til Børsen, at Lyngby ikke længere er til salg.

Januar 2018:

Torben Jensen erkender over for Berlingske Business, at Lyngby kæmper for sin fremtid. - Det kræver en hurtig reaktion for at sikre klubbens eksistens, siger han.

Senere i januar fortæller han til BT, at Lyngby har flere tilbud på hånden fra mulige købere.

Lyngby opsiger på januars sidste dag samtlige funktionæransatte i klubben. Klubben udbetaler ikke løn for januar. Heller ikke til spillerne.

Februar 2018: