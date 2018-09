Horsens-træner: 0-4 mod OB er en katastrofe

Selv om AC Horsens spillemæssigt var dominerende i store dele, var det fortjent, at holdet tabte mandagens udekamp mod OB.

Det erkender Horsens-træner Bo Henriksen, efter at hans mandskab led et 0-4-nederlag mod OB, der tog sæsonens første hjemmesejr.

Det var AC Horsens' største nederlag i denne sæson, og træner Bo Henriksen kogte det efterfølgende ned til 20 dårlige minutter i kampens start.

- Vi spillede 20 rigtig dårlige minutter i starten af kampen. Derfor tabte vi den her kamp. Vi kom ud som nogle, der ikke havde lyst til at være der, og som nogle, der ikke ville give alt for hinanden, siger Horsens-træneren.

Gæsterne, der har været inde i en god periode og generelt har været svære at slå, manglede ifølge Bo Henriksen meget i mandagens kamp. Han tog også sin del af ansvaret for blamagen.

- Der manglede meget. Mest af alt manglede der mod, der manglede power og energi. Det er mit ansvar at stille med de mennesker, som tør, har mod og tør at lave fejl. Hvis vi ikke har det, så taber vi, som vi gjorde mod OB.

Omvendt mente han, at OB's sejr var for stor.

- 4-0 er surrealistisk, for vi var langt bedre med, og vi var undervejs tættere på 1-1, end de var på 2-0 før slutningen.

- Men det blev op ad bakke, for vi var ikke dygtige nok endnu til at skabe de chancer, der skulle skabes, siger han.

Bo Henriksen pointerede, at hans hold var for passivt i starten.

- Det gjorde, at vi aldrig kom op i det niveau eller det tempo, hvor vi kunne forsvare os. Selv om vi står lavt, skal vi stadig være aggressive.

- Det var vi overhovedet ikke i de første 20 minutter, og det var det, vi tabte fodboldkampen på. At det blev 4-0, er jo en katastrofe, siger Bo Henriksen.

AC Horsens er nummer otte i Superligaen.