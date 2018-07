Horsens-træner efter choksejr: Vi har et godt hold

AC Horsens skrev mandag aften klubhistorie, da holdet på udebane besejrede FC København 2-1 i Superligaen.

Det var første gang, at Horsens på udebane vandt i Superligaen over FCK.

Sejren blev sikret på trods af, at Horsens af flere eksperter er nævnt som en potentiel nedrykker efter sæsonen.

Stor spillerudskiftning er en af årsagerne hertil, men træner Bo Henriksen ser lyst på fremtiden efter choksejren i København.

- Jeg synes ikke, at vi er en af favoritterne til at rykke ud. Vi har et godt hold med gode spillere og et godt fundament.

- Vi har skabt en god kultur og et godt omklædningsrum med mennesker, der vil gå langt for hinanden, siger Bo Henriksen.

Horsens har inden sæsonstart sagt farvel til store profiler som Jesse Joronen, Alexander Ludwig, Simon Okosun og Kjartan Finnbogason.

De er erstattet af Matej Delac, Søren Reese, Sammy Skytte og Martin Pusic, men at skulle spille et helt nyt hold sammen på kort tid er ikke noget nyt for Bo Henriksen.

- Jeg har været træner i 11 år, så jeg har stået i samme situation omkring 21 gange, så det er jeg ikke bekymret for. Det handler om at sætte mennesker sammen og få dem til at tro på hinanden.

- Det er jeg i al beskedenhed fornuftig til, siger Bo Henriksen.

Træneren slår dog fast, at klubbens målsætning stadig er at undgå at rykke ud af Superligaen.

I Mathias Nielsens fravær var Søren Reese anfører i mandagens sejr.

Reese, der tidligere på sommeren skiftede fra Viborg til FC Midtjylland, er udlånt af FC Midtjylland, og han spillede en stor kamp i forsvaret.

Han mener, at det har været let at blive en del af holdet i Horsens. Det motiverer ham, at forventningerne til Horsens ikke er større.

- Det er en god gruppe i Horsens, og det er let at træde ind på holdet. Kollektivet er stærkt, og det bar frugt med sejren i dag.

- Det giver en god følelse af trods i os, når folk ikke tror på os. Vi vil vise, at vi er et godt fodboldhold, selv om der er solgt et halvt hold, siger Søren Reese.

Hallur Hansson og Bjarke Jacobsen stod for scoringerne for Horsens i mandagens opsigtsvækkende sejr.

Horsens skal forsøge at bygge videre på sejren søndag d 22. juli, når Randers FC gæster Horsens.