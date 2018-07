Tidligere Superliga-topscorer har skrevet kontrakt med Horsens

Den østrigske angriber Martin Pusic fortsætter karrieren i det jyske.

Det står klart, efter at han søndag har skrevet under på en toårig kontrakt med Superligaklubben AC Horsens.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Horsens-træner Bo Henriksen kalder Pusics ankomst for et scoop.

- Han har kvalitet og har scoret mål i alle de klubber, han har været i. Han har rutine, en vilje samt en sult efter at vise, at han kan score mål.

- Samtidig har han en enorm vindermentalitet, hvilket er vigtigt for os. Jeg glæder mig helt vildt til at se ham i den gule trøje, siger Henriksen på klubbens hjemmeside.

Pusic selv glæder sig til at vise sit værd i Horsens.

- Jeg føler mig overbevist om, at det er det rigtige valg i min karriere efter min snak med Bo (Henriksen, red.) og resten af trænerteamet. Jeg er professionel og gør altid mit bedste for at hjælpe holdet, og det er den måde, vi skal få succes på, siger Pusic på klubbens hjemmeside.

30-årige Pusic har ikke kostet midtjyderne noget, da han var kontraktfri, efter at hans aftale med FC København udløb tidligere på sommeren. I foråret spillede Pusic i AGF på en lejeaftale.

Østrigeren blev som FC Midtjylland-spiller topscorer i Superligaen i 2014/2015-sæsonen med 17 mål.

Ud over ophold i danske klubber som AGF, Esbjerg, FCK og FC Midtjylland har Martin Pusic også spillet i norske Vålerenga og Brann, britiske Hull og flere østrigske klubber.

Han har i sin tid i Superligaen scoret 43 mål i 103 kampe.