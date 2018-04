VM-bejler vil blive i Horsens

Tirsdag aften tabte Horsens på hjemmebane 0-1 til guldkandidaterne fra FC Midtjylland i Alka Superligaen.

Resultatet og starten på mesterskabsspillet afholder dog ikke Horsens-kaptajn Kjartan Finnbogason fra at drømme om kontraktforlængelse med den østjyske klub, som han har været i siden 2014.

- Selvfølgelig vil gerne blive i klubben, siger Kjartan Finnbogason.

- Jeg har været med på hele rejsen, jeg har min familie og børn her, og vi ligger i top-6 i superligaen.

Den 31-årige Horsens-topscorer er ikke selv klar over, hvornår der kommer en potentiel aftale på plads mellem ham og klubben.

- Vi taler ikke om kontraktforlængelse nu, og jeg er ikke klar over, hvor bestyrelsen eller træneren står, siger Finnbogason.

Islændingen er dog glad for, at han ikke skal tænke på forhandlinger lige i øjeblikket.

Der skal fokuseres på at levere gode kampe for Horsens, så han kan sikre sig en VM-plads på det islandske landshold til sommer.

Finnbogason fik over 90 minutters spilletid i Islands to testkampe tilbage i marts, så selv om det bliver svært, er han blevet mere optimistisk.

- Landstræneren skal vælge 23 spillere, og jeg skal blandt andet kæmpe om en af pladserne med Gylfi Sigurdsson, der spiller i Everton, siger Finnbogason.

- Det var en sindssyg fed oplevelse at få en time for landsholdet, og jeg synes, jeg gjorde det ok.

Horsens-træner Bo Henriksen oplyser, at parterne skal have en snak om forlængelse længere henne på sæsonen.

- Vi skal have en løbende dialog med ham, og det har vi forhåbentlig inden så længe, siger Bo Henriksen.

Kjartan Finnbogason og Horsens skal forsøge at genrejse sig på søndag, når de på udebane møder Brøndby.