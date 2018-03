Bo Henriksen: På søndag spiller Horsens om ”Danmarksmesterskabet”

Det så svært ud for Horsens, da Kamil Wilczek kort før pausen i søndagens kamp bragte Brøndby foran.

Med et hjørnespark som oplæg formåede Simon Okusun, der er så høj som en lodretvendt havørn med spredte vinger, dog at hoppe højest og bringe Horsens tilbage på niveau kort inde i anden halvleg.

Hans mål blev det sidste i kampen, og dermed formåede Horsens at tage et enkelt point til sig, inden de i grundspillets sidste runde skal stå overfor Lyngby. Inden denne sidste grundspilskamp er der et hav af scenarier, som man i Horsens kan tænke sig til.

I mange af disse tænkte scenarier ender Horsens i top seks og dermed mesterskabsspil, mens de i andre ender på den giftige 7. plads, som giver deltagelse i en særdeles tæt gruppespilspulje. Det vigtigste for cheftræner Bo Henriksen og co. er dog, at Horsens selv kan afgøre det hele.

Og Bo Henriksen ved udemærket, hvor vigtigt det kan være for Horsens at sikre sig en plads i mesterskabsspillet – noget som næsten havde været svært at forestille sig inden sæsonen.

»Hvis vi vinder i næste runde og går videre i top seks, vil det være som at vinde Danmarksmesterskabet,« lød Henriksens begejstrede analyse således efter kampen mod Brøndby, inden han hurtigt talte egne muligheder lidt ned, ved at minde om at Horsens går ind til kampen med fire spillere i karantæne.

Karantæne eller ej, drejer det sig dog klart om at vinde over Lyngby, som er i en dårlig forfatning inden sidste runde efter de led endnu et nederlag i deres søndagskamp mod Sønderjyske.

»Vi skal over og vinde. Det er det eneste, det drejer sig i om,« sagde Henriksen, der også indrømmede, at det kan kaldes en skuffelse, hvis Horsens misser top seks nu.

Henriksens målscorer mod Brøndby, Simon Okusun, mindede dog efter kampen gerne den fremmødte presse om, at Horsens ikke går og venter på, at træerne vokser ind i himlen:

»Jeg forventer ikke, at det bliver nemt på nogen måde. Men jeg håber da, at vi kan gå over og sparke os i top seks.«