Horsens-angriber føler sig snydt for straffespark i remis

AC Horsens-angriberen Oliver Drost føler, at han blev snydt for en oplagt scoringsmulighed, som kunne have givet 1-1-kampen mod Randers FC et andet udfald fredag aften.

I anden halvleg så det ud til, at Drost blev nedlagt i feltet efter et skub i ryggen af Kasper Enghardt, men dommer Peter Munch Larsen lod spillet fortsætte.

- Jeg kom ind foran ham (Kasper Enghardt, red.), og så gik han i ryggen på mig.

- Jeg havde ingen grund til at falde af mig selv i situationen, så der var klart ulovlig kontakt, siger Oliver Drost.

Dommerens beslutning om at lade spillet fortsætte medførte store protester, men Randers' Kasper Enghardt er helt overbevist om, at dommeren traf den rigtige beslutning.

- Jeg var inde og markere på ham. Jeg synes sagtens, at han (Oliver Drost, red.) kunne være løbet videre på den, lyder det kortfattet fra forsvarsspilleren, der altså undgik en skurkerolle.

AC Horsens' cheftræner, Bo Henriksen, mener ligesom nedlagte Oliver Drost, at der burde være dømt straffe. Han vil dog ikke give dommerne skylden for den manglende sejr i opgøret.

- Vi skal ikke klandre dommerne. Vi skulle bare have været dygtigere på banen.

- Det, jeg skal fokusere på nu, er ikke dommerne, men at gøre spillerne bedre, siger Bo Henriksen.

Træneren mener, at Horsens har mere i sig, end holdet viste fredag aften.

- Randers kreerede overhovedet ingen chancer i dag. Spillerne skulle bare være bedre til at udnytte det, siger Bo Henriksen.

AC Horsens ligger aktuelt nummer fire og skal forsøge at hente flere point til kampen om at forblive i top-6, når holdet tirsdag på hjemmebane tager imod AGF.