Allan Kuhn revser rygter om utilfredshed

Søndag middag hentede Hobro sæsonens blot anden sejr, da FC Nordsjælland blev besejret 3-2.

Dagen før opgøret havde Eurosport rapporteret, at Hobro-spillerne havde holdt et møde, og at der angiveligt skulle være stor utilfredshed med cheftræner Allan Kuhn.

Hobros anfører, Jonas Brix-Damborg, har dog afvist, at spillerne skulle være utilfredse med Allan Kuhn, og efter søndagens sejr over FC Nordsjælland var hovedpersonen selv godt og grundigt irriteret over rygterne.

- Eurosport skulle lige have fat i mig på den hårde måde. De havde deres bevæggrunde, hvilket jeg accepterer, men jeg vil ikke bedømmes på rygter.

- Jeg vil hellere end gerne bedømmes på præstationer. Før kampen mod FC Nordsjælland havde vi kun fået seks point. Det er et helt fair kritikpunkt, men at bedømme mig på rygter er for unuanceret, siger Allan Kuhn.

Med sejren over FC Nordsjælland reducerer Hobro afstanden op til resten af superligamandskaberne, således at Allan Kuhns tropper nu kun er tre point efter Vejle på ligaens 13.-plads.

- Med den lettere kaotiske optakt til kampen er jeg utrolig stolt over, at vi leverede en så flot præstation, som vi gjorde mod FC Nordsjælland.

- Alle steppede op. Ikke kun spillerne, men alle omkring klubben bakkede op om mig og holdet, hvilket jeg er umådeligt glad for, siger Allan Kuhn.

Han håber nu, at holdet kan tage resultatet med til holdets næste kamp.

- En sejr giver en masse selvtillid, og det må vi så se, om vi kan tage med til efter landsholdspausen, siger Allan Kuhn.

Hobro tager efter landholdspausen en tur til Esbjerg.