Hobro-klippe efter 2-5: Det er jammerligt

Hobro IK tabte lørdag med 2-5 ude mod de forsvarende danske mestre fra FC Midtjylland, efter at Hobro blandt andet indkasserede flere mål i dødboldssituationer.

Senest tabte Hobro med 0-5 mod AaB, og de mange indkasserede mål rammer stoltheden hos klubbens forsvarsspiller Rasmus Minor Petersen.

- Vi har noget med de dødbolde, og det satte dem i gang. De fik tre mål på dødbolde, og det går ikke. Det er jammerligt.

- Vi har ændret lidt på det med dødbolde i forhold til forrige sæson, hvor vi havde 18 kampe i træk uden at indkassere dødboldsmål. Nu indkasserer vi nærmest i hver kamp, siger forsvarsspilleren.

Ved pausen i lørdagens kamp var Hobro bagud med 0-4, men i pausen lavede man nogle taktiske ændringer, og det er noget, som Hobro kan tage med fra lørdagens kamp.

- For moralen er det godt, at vi fik ændret lidt taktisk i pausen, og det kan vi tage med fra kampen.

- Vi gik ned til tre stoppere i anden halvleg. Vi fik scoret nogle mål, og de gik lidt ned i tempo, og vi fik lidt mere ro på. Det er vigtigt, pointerer Minor Petersen.

Hans holdkammerat Danny Olsen fortæller, at der er en sløj følelse rent defensivt i Hobro efter ti indkasserede mål i to kampe.

- Det er en forfærdelig følelse at have. Vi har stort fokus på det defensive, og det er sådan i fodbold, at selv om man har et stort fokus på noget, så kan det gå galt.

- Selv om man møder de bedste, så kan man stadig holde dem fra scoringer. Jeg synes ikke, de havde mange standardsituationer, og derfor irriterer det mig endnu mere, at de scorede tre mål, siger Olsen.