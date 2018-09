Sløj sæsonstart frustrerer i Hobro

Det var et skadesplaget Hobromandskab, der søndag eftermiddag på hjemmebane fik ørerne i maskinen og tabte med hele 0-5 til gæsterne fra AaB.

I Hobro er der enighed om, at de mange skader, der har regnet ned over holdet, har haft en del af skylden for de mange nederlag.

- Når man har så mange skader, som vi har, så er det svært at finde erstatninger og få en god rytme på holdet, siger cheftræner Allan Kuhn, der påpeger at de mange skader også spiller ind på den manglende selvtillid.

- Fodbold handler om selvtillid, og når vi giver to mål væk, som vi gjorde i dag, så rammer det selvtilliden.

- Samtidigt gav det AaB selvtillid, og de fik vinger. Faktisk kunne de have vundet meget større i dag, siger træneren.

Allan Kuhn mener ikke, at nederlaget skyldes det taktiske oplæg, som han hverken kan eller vil ændre.

- Vi kan ikke ændre det taktiske, for det har jeg ikke spillerne til, siger Kuhn, der bakkes op af holdets målmand, Jesper Rask.

- Jeg synes egentligt ikke, at det er taktikken, der fejler, siger målmanden, der selv var skyld i gæsternes første mål i søndagens lokalopgør.

Her satte han gæsterne i gang ved at tabe bolden for fødderne af AaB's Kasper Pedersen, der sparkede bolden i nettet.

- Vi skal minimere de personlige fejl, som vi laver i øjeblikket. Det er der ikke nogen hold, der kan holde til, og vi kan slet ikke i vores nuværende situation, siger målmanden.

Sportsdirektør Jens Hammer Sørensen vil ikke bruge skaderne som undskyldning. Han er i stedet frustreret over, at hjemmeholdet virkede til at mangle selvtillid mod AaB.

- Vi (Hobro red.) faldt sammen som hold, og det er jeg bekymret over. Vi ligger sidst i Superligaen, og selv om vi forsøger at finde forklaringer, så er vi stadig sidst i Superligaen, siger sportsdirektøren.

Hobro møder i næste spillerunde mestrene fra FC Midtjylland på udebane.