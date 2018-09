Hobro melder topscorer ude efter tilbagefald med skade

Søndag manglede Pål Alexander Kirkevold i Hobros trup, da Hobro og Vendsyssel spillede 1-1 i Superligaen.

Dermed står nordjyderne igen uden sidste sæsons ligatopscorer.

I Hobro regner man ikke med at bringe angriberen i spil foreløbigt, da han har fået et tilbagefald. Pål Alexander Kirkevold spillede ellers 90 minutter for klubben for to uger siden, da Hobro mødte Sønderjyske.

- Han var ikke med i kamptruppen, fordi han er skadet. Det ser ud til, at der går et stykke tid, og så håber vi på, at der kommer en helt frisk Pål tilbage, siger sportschef Jens Hammer Sørensen.

Manglen på klubbens mest profilerede spiller ærgrer også cheftræner Allan Kuhn, der ikke lød positiv omkring angriberens skade efter opgøret mod Vendsyssel.

Pål Alexander Kirkevold var ellers i den oprindelige kamptrup, som klubben offentliggjorde dagen før kampen.

- Han er jo ikke med, så det går ikke ret godt. I går (lørdag, red.) viste det sig, at det ikke gik. Han har ondt, siger Allan Kuhn.

Jens Hammer Sørensen peger også på nordmandens manglende tilstedeværelse, når snakken går på Hobros sæsonstart. Den har budt på seks point i de første ni kampe.

- Vi ved, hvor god han er. Mange har været efter vores dårlige start, men hvis vi havde spillet uden Pål sidste år, så havde vi nok ikke endt, hvor vi gjorde. Han er svær at undvære, siger sportschefen.

Hobro vandt i forårssæsonen den ene af nedrykningspuljerne i Superligaen og sikrede endnu en sæson i Superligaen.

Pål Alexander Kirkevold døjede med længere tids skade gennem juli og august, hvor han missede seks superligakampe for Hobro.